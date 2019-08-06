سكاي: لوكاكو يتدرب مع أندرلخت ويستمر في بلجيكا حتى حسم مستقبله

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 14:34

كتب : FilGoal

لوكاكو

يؤدي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد تدريباته في مقر نادي أندرلخت في بلجيكا يوم الثلاثاء، إذ أن اللاعب سيستمر في موطنه حتى حسم موقفه في سوق الانتقالات، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي".

روميلو لوكاكو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال التقرير إن لوكاكو سيستمر في بلجيكا حتى يتضح له مستقبله سواء بالرحيل إلى إما يوفنتوس أو إنتر خلال السوق الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في بيع مهاجمه البلجيكي.

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كما أوضحت "سكاي" في تقرير آخر أن تواجده في بلجيكا جاء باتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد، إذ أن رحيله بات وشيكا.

المهاجم البلجيكي صاحب الـ 26 عاما انضم لـ يونايتد قادما من إيفرتون في 2017 ويمتد عقده حتى 2019.

وشارك لوكاكو في 45 مباراة ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 4.

وظهر لوكاكو في 96 مباراة بقميص يونايتد منذ انضمامه لصفوف الفريق الإنجليزي، ونجح في تسجيل 42 هدفا وصناعة 13 هدفا.

على المستوى الدولي، لعب لوكاكو 81 مباراة مع منتخب بلجيكا ونجح في تسجيل 48 هدفا وصناعة 9.

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