الإسماعيلي يطالب بخوض كل الأندية لمبارياتها على ملاعبها لتكافؤ الفرص

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 21:03

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

طالب صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي بضرورة خوض كل فريق في الدوري المصري لمبارياته على ملعبه خلال الموسم المقبل.

و حضر المنياوي ممثلا عن نادي الإسماعيلي في اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية لوضع تصورات الموسم الجديد.

وشدد المنياوي خلال الاجتماع على ضرورة خوض كل ناد لمبارياته على ملعبه من أجل إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

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وقال المنياوي: "أي استثناء سيحدث سيؤثر على سير المسابقة ومن الضروري التزام كل الأندية دون استثناء بالمواعيد واللوائح المنظمة للمسابقة والتي أصدرها اتحاد الكرة".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "ومن الضروري أيضا عودة الحضور الجماهيري في الملاعب لمنح مزيد من التنافس بين الأندية".

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