تقرير: ديربي كاونتي يريد روني لاعبا ومدربا

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن نادي ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي يفاوض واين روني ليتعاقد معه كلاعب ومدرب.

واين روني النادي : دي سي يونايتد ديربي كاونتي

وأشارت تليجراف إلى أن مفاوضات جارية بين الطرفين من أجل عودة أكبر هداف في تاريخ منتخب إنجلترا إلى بلده.

ولا يزال عقد روني (33 عاما) ممتدا لموسم آخر مع فريقه دي سي يونايتد الأمريكي.

ورحل المدرب فرانك لامبارد عن ديربي كاونتي مع نهاية الموسم الماضي ليلتحق بتشيلسي، وخلفه فيليب كوكو نجم هولندا السابق. لكن إدارة النادي تتمنى الاستعانة بخبرات روني أملا في إعادة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن روني، أكبر هداف في تاريخ مانشستر يونايتد، في وقت سابق رغبته في العمل كمدرب حين يأتي موعد اعتزاله اللعب.

ولعب روني 13 موسما في يونايتد قبل أن ينتقل إلى إيفرتون في 2017 وبعد عام رحل إلى الدوري الأمريكي.

وسجل روني 183 هدفا بقميص يونايتد و53 هدفا مع منتخب الأسود الثلاثة.

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