بالفيديو - الاتحاد يحفظ آماله في دوري أبطال آسيا بعودة رائعة أمام ذوب آهن اصفهان

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 20:01

كتب : FilGoal

الاتحاد

فاز الاتحاد السعودي يوم الاثنين على ضيفه ذوب آهن اصفهان الإيراني بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وحقق الاتحاد عودة رائعة بعد تأخره بهدف سجله قاسم حدادي فر في الدقيقة السابعة من زمن المباراة التي استضافها ملعب آل مكتوم بنادي النصر الإماراتي.

وأحرز للنمور لويس خيمينيز التشيلي وزياد الصحفي في الدقيقتين 10 و72.

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ويخوض الاتحاد بعد أسبوع مباراة الإياب في ملعب حمد الكبير بقطر.

ولا تستضيف السعودية أو إيران أي مباراة يواجه فيها فريق سعودي آخر إيراني.

والمتأهل من المواجهة يلعب ضد الأهلي أو الهلال السعوديين في 27 أغسطس و17 سبتمبر.

وتوج الاتحاد بلقب دوري الأبطال في 2004 و2005.

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