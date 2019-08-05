مدرب أستون فيلا يبرر سبب ضمه لـ12 لاعبا.. ويؤكد: سنجلب المزيد

ضم أستون فيلا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية 12 لاعبا بل ويؤكد مدرب الفريق دين سميث إنه يعمل على ضم المزيد فما هو السبب؟

وتحدث سميث لموقع أستون فيلا الرسمي قائلا: "مازلنا نعمل على إبرام العديد من الصفقات، نحن منفتحون لفكرة ضم لاعبين جدد".

وواصل "أنا سعيد بالفريق الذي أمتلكه حاليا لكنني أشعر أن هناك بعض المناطق نحتاج لتقويتها".

وأردف "التدريبات رائعة وهناك منافسة قوية على كل المراكز وهو ما يريده أي مدرب".

وشدد سميث "سواء كنا تأهلنا للبريميرليج أو لم نتأهل فإننا كنا سنعمل على إبرام العديد من الصفقات فنحن فسخنا التعاقد مع تسع لاعبين وهناك ستة انتهت إعارتهم وعادوا لأنديتهم".

وأتم "سياسة ضم اللاعبين كانت رائعة للغاية والاندماج بينهم كان سلسا ونحن نعد الجميع لمواجهة توتنام في أول اختبار لنا".

ويلتقي أستون فيلا مع توتنام السبت المقبل في ملعب نيو وايت هارت لين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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