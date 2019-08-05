مدرب أستون فيلا يبرر سبب ضمه لـ12 لاعبا.. ويؤكد: سنجلب المزيد

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 19:28

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا

ضم أستون فيلا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية 12 لاعبا بل ويؤكد مدرب الفريق دين سميث إنه يعمل على ضم المزيد فما هو السبب؟

وتحدث سميث لموقع أستون فيلا الرسمي قائلا: "مازلنا نعمل على إبرام العديد من الصفقات، نحن منفتحون لفكرة ضم لاعبين جدد".

وواصل "أنا سعيد بالفريق الذي أمتلكه حاليا لكنني أشعر أن هناك بعض المناطق نحتاج لتقويتها".

أخبار متعلقة

تقرير: هل ينخفض سعر إريكسن من 130 إلى 50 مليون إسترليني خلال أيام؟ تقرير: راكب أمواج محترف في الجهاز الفني لليفربول تقرير – شيئان سيضيفهما ماجواير إلى يونايتد.. سيحل أزمة ويقوي ميزة

وأردف "التدريبات رائعة وهناك منافسة قوية على كل المراكز وهو ما يريده أي مدرب".

وشدد سميث "سواء كنا تأهلنا للبريميرليج أو لم نتأهل فإننا كنا سنعمل على إبرام العديد من الصفقات فنحن فسخنا التعاقد مع تسع لاعبين وهناك ستة انتهت إعارتهم وعادوا لأنديتهم".

وأتم "سياسة ضم اللاعبين كانت رائعة للغاية والاندماج بينهم كان سلسا ونحن نعد الجميع لمواجهة توتنام في أول اختبار لنا".

ويلتقي أستون فيلا مع توتنام السبت المقبل في ملعب نيو وايت هارت لين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

طالع أيضا

رحبوا معنا بأغلى مدافع في التاريخ

تعرف على عدد الجماهير في لقاء الأهلي الإفريقي

مدرب ألماني معروض على الزمالك

خطاب من رئيس الفيفا لـ الأهلي

موعد النظر في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا

أستون فيلا

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الجول يكشف موعد إعلان التشكيل النهائي للجنة إدارة اتحاد الكرة 5 دقيقة | مصر
رسميا - سيبقى في لندن.. كريستال بلاس يضم جاري كاهيل ساعة | أوروبا
بالفيديو - حارس ليفربول السابق يعقد مهمة فريقه النصر في دوري أبطال آسيا ساعة |
طارق يحيى: إمام عاشور إضافة قوية لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: ألميريا لم يتفاوض مع أي لاعب في الدوري المصري.. ولا يخطط لذلك 2 ساعة | مصر
أسامة نبيه يعلن لـ في الجول قيادته لنادي مصر.. ومحمد صبري يعاونه 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 3 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ

قد ينال إعجابك