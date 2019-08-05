تقرير: هل ينخفض سعر إريكسن من 130 إلى 50 مليون إسترليني خلال أيام؟

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 19:23

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - توتنام

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إنه مع اقتراب آخر يوم لسوق انتقالات اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، منتظر هبوط سعر كريستيان إريكسن مهاجم توتنام الذي لن يستطيع في ذلك الوقت الرحيل إلى ناد إنجليزي.

كريستيان إريكسن

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

اللاعب الدنماركي مطلوب في العديد من أندية النخبة بالقارة العجوز، خاصة بعد رفضه تمديد عقده مع توتنام.

أبرز الأندية المهتمة باللاعب البالغ عمره 27 هي يوفنتوس وأتليتكو مدريد وريال مدريد.

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وتغلق سوق انتقالات اللاعبين في الدوري الإنجليزي يوم الخميس، ما يعني أن اللاعب المنتمي لفريق إنجليزي يستطيع الرحيل فقط إلى ناد غير إنجليزي بعد هذا التاريخ.

وهذا يجعل إريكسن متاحا للانتقال إلى الدوري الإسباني أو الإيطالي أو الألماني أو الفرنسي، وهي دوريات تغلق سوق الانتقالات بالنسبة لأنديتها في 2 سبتمبر.

وما قد يجعل سعر إريكسن ينخفض بنسبة كبيرة، من 130 مليون جنيه إسترليني إلى 50 مليون وفقا للصحيفة، هو أن عقد اللاعب مع توتنام ينتهي في 2020.

وقدر توتنام سعر نجمه بـ130 مليون إسترليني عندما رغبت في خدماته أندية إنجليزية، لكن الآن مع تقلص عدد الفرق المهتمة قد ينخفض كثيرا سعر لاعب الدنمارك.

ويسابق توتنام الزمن لانتداب برونو فرنانديس أو جيوفاني لو سيلسو تحسبا لفقدان إريكسن، واقترب من التعاقد مع ريان سيسينيون قادما من فولام.

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