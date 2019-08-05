تقرير: راكب أمواج محترف في الجهاز الفني لليفربول

قالت صحيفة تايمز الإنجليزية إن يورجن كلوب مدرب ليفربول استعان براكب أمواج محترف ليساعد لاعبي الفريق على تعامل أفضل مع الضغوط.

وكتبت أن سيباستيان شتودتنر راكب الأمواج كان موجودا مع الفريق خلال معسكر إعدادي بمدينة ايفيان الفرنسية.

وأشارت إلى أن شتودتنر عقد جلسات في حمام السباحة مع لاعبي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ركز فيها على تدريبهم على أسلوب معين في التنفس يساعدهم في التعامل مع التوتر والقلق الناجمين عن خوض مباريات تنافسية قوية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستعين فيها كلوب بمدرب متخصص ولو في جزئية صغيرة من أجل مساعدة نجوم الفريق على الوصول إلى أعلى مستوى.

ففي الموسم الماضي عين كلوب مدربا لرميات التماس هو توماس جرونمارك.

ويستعد ليفربول لمواجهة نورويتش سيتي يوم الجمعة في أول جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، البطولة التي احتل وصافتها في الموسم الماضي.

وخسر ليفربول بطولة كأس الدرع الخيرية يوم الأحد بالسقوط أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح.





































































































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