تقرير – شيئان سيضيفهما ماجواير إلى يونايتد.. سيحل أزمة ويقوي ميزة

بعد ما يقرب شهر من الجدال والنقاشات والمفاوضات أتم هاري ماجواير انتقاله أخيرا ورسميا إلى مانشستر يونايتد من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

80 مليون إسترليني جعلت المدافع الإنجليزي أغلى مدافع في التاريخ متخطيا فيرجيل فان دايك الذي انضم إلى ليفربول من ساوثامبتون مقابل 75 مليون إسترليني.

ونشرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية تقريرا عما يستطيع ماجواير إضافته إلى يونايتد بعد انضمامه.

حل أزمة

الشيء الأول الذي يستطيع ماجواير إضافته هو متعلق بالشق الهجومي وبالتحديد بداية الهجوم ليونايتد.

كيف؟

اعتمد أولي جونار سولشاير المدير الفني ليونايتد خلال الموسم الماضي على الهجمات المرتدة السريعة في بعض الأحيان مثل لقاء الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وفي أحيان أخرى كان يلعب يونايتد بضغط عال وفي كل الأحوال يحتاج الفريق لمدافع يرسل تمريرات صحيحة خاصة الطولية.

وفي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كان ماجواير هو ثالث أفضل لاعب يرسل تمريرات طولية صحيحة.

وبمقارنة أداء ماجواير في تلك الجزئية مع زملائه الجدد فإنه يتفوق على الثلاثي كريس سمولينج وفيل جونز وفيكتور ليندلوف.

ليندلوف تحديدا كانت نسبة تمريراته الطولية غير الصحيحة كانت أكثر من تلك الصحيحة لذا فإن ماجواير هو اللاعب الذي سيطبق رؤية سولشاير في الملعب عن طريق تمريراته الطولية الصحيحة.

تقوية ميزة

لا يوجد أي لاعب في الموسم الماضي من البريميرليج فاز بالتحامات هوائية أكثر من ماجواير، وفي الوقت ذاته وللمصادفة فإن يونايتد كان أفضل فريق في الالتحامات الهوائية.

لذا فإن وجود ماجواير بتلك الميزة مع يونايتد يعد بالكثير من القوة في الألعاب الهوائية دفاعيا وهجوميا وهو ما يجعل الكرات الثابتة تشكل خطرا على منافسي الشياطين الحُمر.

سجل ماجواير أربعة أهداف في الدوري الإنجليزي في موسميه مع ليستر وسجل هدفا في كأس العالم وجميعهم كانوا من كرات ثابتة.

أخيرا بالنظر إلى أن دفاع يونايتد استقبل 54 هدفا الموسم الماضي فإن الفريق احتاج للاعب له شخصية قيادية في الملعب واكتسب الكثير من الخبرات.

نعم قيمة انتقال ماجواير تم مناقشتها كثيرا ويرى البعض إنها مبال فيها لكن ربما الإضافات التي سيقدمها ماجواير ستجعل تلك القيمة مناسبة مستقبلا.

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