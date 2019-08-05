سكاي: الاتفاق تم.. كاهيل إلى كريستال بالاس

أتم نادي كريستال بالاس اتفاقه مع المدافع الإنجليزي المخضرم جاري كاهيل للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن تشيلسي قبل أسابيع رحيل جاري كاهيل عن صفوفه بعدما قضى 7 مواسم ونصف مع الفريق الأزرق.

وارتبط كاهيل في الأيام الماضية بنادي بيرنلي قبل أن يدخل كريستال بالاس في مفاوضات معه لضمه لصفوفه.

ومن المنتظر أن يتم إعلان الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة.

ويغلق باب الانتقالات في إنجلترا مساء الأربعاء المقبل وقبل ساعات من انطلاق الدوري يوم الخميس بمواجهة ليفربول ضد نورويتش سيتي.

كاهيل البالغ من العمر 33 عاما انضم لصفوف تشيلسي عام 2012 قادما من بولتون.

وحقق المدافع الإنجليزي العديد من البطولات مع تشيلسي أبرزها دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الأوروبي مرتين.

بالإضافة إلى فوزه بلقب الدوري مرتين ومثلهما لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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