من جنون لا بومبونيرا إلى فيلودروم.. رسميا – بينيديتو ينضم لـ مارسيليا

بعد 3 سنوات في ملعب لا بومبونيرا، حان الوقت لشد الرحال إلى أوروبا. هنا نتحدث عن الأرجنتيني داريو بينيديتو.

نادي مارسيليا الفرنسي أعلن بشكل رسمي تعاقده مع بينيديتو مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني ليصبح الصفقة الثانية للفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صاحب الـ 29 عاما سيلعب لأول مرة في مسيرته الكروية، في أوروبا وذلك بعد فترته مع بوكا وقبلها كلوب أمريكا المكسيكي و تيخوانا المكسيكي.

وكشفت التقارير الفرنسية عن تفاصيل عقد بينيديتو مع مارسيليا وسيكون لمدة 4 سنوات ليظهر في ملعب فيلودروم الخاص بالفريق الفرنسي.

ودفع النادي الفرنسي 16 مليون يورو للفريق الأرجنتيني للتعاقد مع داريو.

وتعاقد مارسيليا مع ألفارو جونزاليز مدافع فياريال على سبيل الإعارة، والآن يضم بينيديتو.

وشارك بينيديتو في 21 مباراة خلال موسم 2018-19 بقميص بوكا جونيورز ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

بشكل عام، سجل داريو 39 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 63 مباراة في كل البطولات منذ انضمامه لـ البوكا.

وحصد بينيديتو لقب الدوري الأرجنتيني مرتين مع بوكا، إلى جانب جائزة أفضل لاعب في صفوف بوكا جونيورز لعام 2017.

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