تقرير: ساني الأغلى في تاريخ الدوري الألماني.. وراتبه يفوق ليفاندوفسكي

قالت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية يوم الاثنين إن الاتفاق تم بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وليروي ساني على انتقال الأخير إلى النادي الألماني مقابل 110 ملايين يورو.

ليصبح بذلك اللاعب الألماني البالغ عمره 23 عاما الأغلى في تاريخ الدوري الألماني.

وسيمتد عقد ساني مع بايرن بطل ألمانيا إلى 2024.

وسيحصل اللاعب السابق لنادي شالكه الألماني على راتب إجمالي قدره 18 مليون يورو (الأعلى في البطولة الألمانية)، ليتخطى روبرت ليفاندوفسكي هداف ونجم بايرن والذي يتقاضى سنويا 16 مليون يورو.

وحتى الآن الفرنسي لوكاس هيرنانديز المنتقل من أتليتكو مدريد إلى بايرن مقابل 80 مليون يورو هو أغلى لاعب في تاريخ الدوري الألماني، لكن ساني سيتخطاه بعد إعلان انضمامه إلى بايرن رسميا.

وكتبت فرانس فوتبول، المجلة المانحة لجائزة الكرة الذهبية في كل عام، أن الناديين اتفقا منذ فترة على الصفقة، تأخر حسمها بسبب تفكير ساني في الانتقال إلى ألمانيا.

وهو انتقال، على حد وصف الصحيفة، يمنحه وقتا أكثر في الميدان.

وشارك ساني في 47 مباراة بالموسم الماضي مع سيتي وسجل 16 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

ورغم أنه أحد العناصر الأساسية لسيتي إلا أن سياسة التدوير التي يتبعها المدرب جوسيب جوارديولا تبقي ساني في أوقات كثيرة على دكة البدلاء.

وساهم ساني في تتويج سيتي بكأس الدرع الخيرية يوم الأحد بالفوز على ليفربول بركلات الترجيح وشارك لمدة 13 دقيقة في المباراة.

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