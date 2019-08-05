الثامنة والتاسعة.. رسميا – الاتحاد يضم أسامة العزب وصانع ألعاب سوهاج

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 17:40

كتب : هاني العوضي

أسامة العزب - الاتحاد السكندري

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في إتمام الصفقة الثامنة والتاسعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أسامة العزب ظهير أيمن المصري ووادي دجلة السابق وقع على عقود انتقاله لـ الاتحاد في صفقة انتقال حر.

ويمتد عقد أسامة العزب لمدة موسمين مع الاتحاد السكندري.

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وأشاد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بإمكانيات اللاعب الدنية والمهارية وخبرته لقيادة الجبهة اليمنى في الفريق السكندري.

ووعد صاحب الـ 32 عاما جماهير الاتحاد السكندري ببذل قصارى جهده لإسعادهم في الفترة المقبلة.

وفي الجانب ذاته أتم مجلس إدارة الاتحاد التعاقد مع أحمد حجي صانع ألعاب فريق سوهاج لمدة 5 سنوات.

حجي صاحب الـ 22 عاما شارك في جميع مباريات سوهاج الموسم الماضي ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 11.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لـ الاتحاد السكندري لمدة 5 سنوات بحضور مسؤولي النادي والجهاز الفني.

الاتحاد السكندري تعاقد مع 7 صفقات قبل ضم الثنائي أحمد حجي وأسامة العزب.

ونجح الاتحاد السكندري في التعاقد مع عماد السيد وأحمد رفعت وإيمانويل أوكوي وأيمن الغباشي ( نجوم المستقبل) وفاروق خالد (النصر للتعدين) وإسلام جمال إلى جانب استعارة رزاق سيسيه مرة أخرى.

والآن الصفقة الثامنة والتاسعة تمت أيضا.

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