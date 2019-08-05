بيلد: لايبزيج رفض عرضا بـ 60 مليون يورو من أرسنال لضم مدافعه

إثارة الأيام الأخيرة في سوق الانتقالات الإنجليزية مازالت مستمرة، ومستمرة. والحديث الآن عن أرسنال والبحث عن مدافع جديد في سوق الانتقالات.

صحيفة بيلد الألمانية الموثوقة كشفت في تقرير حصري لها تحرك أرسنال من أجل التعاقد مع الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى رفض لايبزيج لعرض بقيمة 60 مليون يورو من أرسنال من أجل أوباميكانو.

أرسنال لن يستسلم ومن المنتظر أن يعود بعرض جديد للفريق الألماني من أجل دايوت قبل نهاية سوق الانتقالات في إنجلترا، أي قبل يوم الخميس المقبل، وفقا لـ بيلد.

وانضم دايوت إلى لايبزيج في 2017 قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي.

الفرنسي صاحب الـ 20 عاما يمتد عقده مع لايبزيج حتى 2021 مع شرط جزائي في عقده.

الشرط الجزائي في عقد دايوت بقيمة 100 مليون يورو، ويقل لـ 80 مليون يورو في صيف 2020.

وشارك أوباميكانو في 22 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي.

ولفت قلب الدفاع الفرنسي الأنظار له بفضل تألقه مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما في 2015 وحصد منتخب الديوك لقب أمم أوروبا وقتها.

وظهر أوباميكانو في 15 مباراة مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما ونجح في التسجيل مرة.

وانتقل أوباميكانو مؤخرا للعب مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما وظهر مع الديوك في 13 مناسبة.

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