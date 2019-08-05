رونالدو يتحدث عن هدفه الأجمل وأصل احتفاله بالأهداف وفيلمه المفضل

اختار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي أفضل هدف في مسيرته وتمنيه اللعب في أحد الأيام مع الأسطورة البرتغالية إيزيبيو.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

البرتغالي تحدث لـ Soccer.com ليختار الهدف الأفضل في مسيرته ليرد قائلا: "الأمر صعب، أن أذكر هدفا من 700، سيكون الأسهل أن أقول أفضل هدف هو هدفي الأخير".

"ليس الهدف الأجمل أنا أعرف لكن الأهداف هامة لذلك سيكون الأخير مهم والهدف القادم سيكون ذو أهمية أكبر بالتأكيد".

وسجل البرتغالي الهدف الأخير له بقميص منتخب البرتغال في شباك سويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وعن لاعب تمنى مجاورته واصل "في ذاكرتي العديد من الأسماء، لكن سوف أذكر لاعب من بلادي وتوفي منذ عدة سنوات وهو إيزيبيو".

وأكمل "أنه أحد أبناء البرتغال وتمنيت اللعب بجواره لأنه برتغالي، شخص لا يُصدق وكنت أتمنى اللعب بجواره بقميص المنتخب".

وعن أسباب احتفاله بتلك الطريقة رد "لقد كنا في الولايات المتحدة الأمريكية أمام تشيلسي ولا أعرف من أين جاء الأمر، لقد سجلت الهدف ثم ذهبت وقلت siuuuu".

وتابع "الأمر طبيعي للأمانة بعد ذلك كررت الأمر وشعرت أنه يعجب الجماهير، عندما رأي الناس ذلك الاحتفال تعجبت لأنهم يتذكرونني بسبب هذا الأمر ومن ثم واصلت بنفس الطريقة".

وعن عمل آخر حال لم يكن لاعب كرة قدم "ممثل أو عارض أزياء لا أعرف، لا أعلم إذا كنت لدي الموهبة لكنني دائما أقول إن الالتزام والعمل يجعلك تصل إلى كل شيء".

واختتم عن فيلمه المفضل "أفضل الأفلام الوثائقي، لكن أحب فيلم صمت الحملان، أعرف أنه فيلم قديم منذ 35 عاما لكنني أحب الدراما".

ويعد فيلم صمت الحملان من ضمن أفضل الأفلام السينما العالمية، وحاز على 5 جوائز أوسكار.

رونالدو يستعد لموسمه الثاني مع يوفنتوس الإيطالي، بعدما حقق لقب الدوري في الموسم الأول بقميص السيدة العجوز.

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