جيمس ميلنر جاهز لافتتاح الدوري أمام نورويتش

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبه جيمس ميلنر سيلحق بمباراة افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي ضد نورويتش سيتي يوم الجمعة القادم.

كان كلوب قد فضل عدم المجازفة بميلنر في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي يوم الأحد خوفًا من تفاقم إصابته العضلية.

عند سؤاله عن مدى جاهزية ميلنر للمشاركة في مباراة نورويتش سيتي القادمة قال كلوب: "يمكنني أن أقول أنه سيكون جاهزًا. إنها إصابة عضلية بسيطة، وربما يعود للمشاركة في التدريبات يوم الإثنين".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد فضّلنا عدم المجازفة بالدفع به أمام سيتي وأعتقد أنه سيعود للتدرب بشكل طبيعي بحلول يوم الثلاثاء على الأكثر".

ليفربول خسر من سيتي بركلات الترجيح ليفشل في افتتاح موسمه الجديد ببطولة.

وأكمل سيتي رباعيته المحلية التاريخية، إذ فاز بالدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وأتبعه بالسوبر في الموسم الجديد.

فيما تواصل صيام يورجن كلوب عن التتويجات المحلية في إنجلترا، ليظل تتويجه الوحيد مع الريدز هو لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

لقب السوبر هو السادس في تاريخي سيتي والثاني على التوالي، بينما يغيب ليفربول عن رفع كأس السوبر منذ 2006.

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