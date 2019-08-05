جوارديولا: استبعدت محرز من مواجهة ليفربول خوفا من كشف المنشطات

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن تجنُب "اختبار المنشطات" كان الدافع وراء استبعاد لاعبه رياض محرز من مواجهة ليفربول.

مانشستر سيتي حصد لقب كأس الدرع الخيرية بتفوقه على ليفربول 5-4 في ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، مباراة غاب عنها محرز بطل إفريقيا مع بلاده الجزائر.

جوارديولا كشف في المؤتمر الصحفي أن عودة محرز السريعة من إجازته بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية حدثت سعيا للحاقه بمباراة ليفربول التي لم يُكتَب له المشاركة فيها بالنهاية.

وصرّح بيب: "رياض هاتفني مباشرة بعد التتويج بكأس إفريقيا مع الجزائر وقالي لي: أريد أن أعود خلال 10 أيام، أريد أن ألعب أمام ليفربول".

وأضاف المدرب الإسباني: "ردي كان: أنت مُرحب بك، سيكون الوضع مثاليا لو كنت حاضرا".

ليفصح جوارديولا عن سبب استبعاده، والذي حدث بسبب تناوله دواء لا يعرف أطباء مانشستر سيتي طبيعته، وقد يحمل في مكوناته مادة منشطة سينتج عنها عينة إيجابية حال خضوع محرز لكشف منشطات بعد المباراة.

جوارديولا أوضح: "الفتى خضع لراحة أقل، وكان قادرا على المشاركة لبعض الدقائق، ولكن لم يكن واردا أن نخاطر به، لأن الأطباء لا يعرفون طبيعة العقاقير التي تناولها، ولذا لم نرغب في المخاطرة".

واستفاض: "تجنبنا إشراكه حتى لا يخضع لكشف المنشطات، فالأطباء لا يعرفون طبيعة الدواء، ولهذا استبعدته من قائمة المباراة".

وأتم: "نأمل أن يعود المباراة المقبلة أمام وست هام، وفي المستقبل كل شيء سيكون على ما يرام".

وأكمل سيتي رباعيته المحلية التاريخية، إذ فاز بالدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وأتبعه بالسوبر في الموسم الجديد.

فيما تواصل صيام يورجن كلوب عن التتويجات المحلية في إنجلترا، ليظل تتويجه الوحيد مع الريدز هو لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

لقب السوبر هو السادس في تاريخي سيتي والثاني على التوالي، بينما يغيب ليفربول عن رفع كأس السوبر منذ 2006.

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