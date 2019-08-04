إيفرا: لا أكره سواريز.. أردت لكمه فحسب

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 22:54

كتب : FilGoal

باتريس إيفرا - لويس سواريز

استرجع باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق، تفاصيل أزمته مع لويس سواريز وقتما لعب الأخير في صفوف ليفربول.

لويس سواريز

النادي : برشلونة

باتريس إيفرا

النادي :

سواريز أهان إيفرا عنصريا، مما تسبب في إيقافه 8 مباريات وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

وصرّح إيفرا: "لا أكره سواريز، لم أكرهه أبدا. أردت أن ألكمه حينها، ولكن أن أكره شخصا؟ هذا مستحيل".

أخبار متعلقة

داريو دبواه.. مهرج موسيقى الروك الذي يكره كرة القدم كونتي عن لوكاكو: قالوا أننا أتممنا الصفقة والآن يقولون سينضم لـ يوفنتوس حوار في الجول بالفيديو - مورينتس عن مواجهة الأهلي واحتفاله بالتسجيل أمام ريال مدريد صحيفة المنتخب: المغرب يعطي خليلوزيتش أعلى راتب في إفريقيا

وأكمل في حديثه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "داخل قلبي لا أكرهه، يمكن أن يصدر عني رد فعل، ولكن الكراهية كلمة قوية بالنسبة لي".

واعترف: "تلقيت العديد من رسائل التهديد بعدها. طوال أشهر حظيت بسيارة حراسة أمام منزلي على مدار الـ24 ساعة".

وواصل: "لم يكن وضعا سهلا على عائلتي، ولكني ترعرعت في شوارع صعبة، ولذا كان وضعا طبيعيا بالنسبة لي".

وأكمل: "ولكن بالنسبة لشخص آخر غيري، ربما بدا الأمر جنونيا، حتى شقيقي طالبني دائما بأن آخذ حذري عندما نكون في الخارج".

وتطرق إيفرا للحديث عن مهاجم برشلونة الحالي: "لا أدري إن كان سواريز عنصريا أم لا، لا أعرف عائلتي، لا أعرف خلفيته".

واستدرك: "لكن العنصرية حضرت بقوة في العديد من الأيام، وفي ذلك اليوم تعرض لإهانات عنصرية، ولذا عندما ذهبنا إلى جلسة الاستماع، أنصتوا إلي لأني قلت إنني لا أريد منهم معاقبته، ولا أعرفه كفاية حتى أصفه بالعنصري، لكنه استعمل بالفعل تلك الكلمة العنصرية".

وشدد:"لم أعرف حتى إن كان شخصا جيدا أم لا، فقد جمعنا موقف واحد فقط. وحينها، لم أكن لأرغب في قضاء إجازة رفقته بالطبع، لكني أيضا لا أستطيع كرهه".

لاحقا انتقل إيفرا إلى يوفنتوس واختبارا مزيدا من أطوار العنصرية: "لعبت في إيطاليا، وهناك ألقوا علي الموز وقاموا بأصوات القردة".

وأتم: "عندما تكون قويا كفاية، فهذه الأمور لا تؤثر فيك، بل تجعلك أقوى. وفي حياتي مررت بالعديد من الأمور ولا يمكن أن أتضرر من أصوات القردة أو الموز".

اقرأ أيضا:

إمام عاشور لـ في الجول: كنت أسعد شخص في العالم بعد عودة مفاوضات الزمالك

الصفقة الـ 11 لـ الزمالك.. عاشور زملكاوي 5 سنوات

حوار في الجول بالفيديو - مورينتس عن مواجهة الأهلي واحتفاله بالتسجيل أمام ريال مدريد

داريو دبواه.. مهرج موسيقى الروك الذي يكره كرة القدم

بالفيديو - التكنولوجيا تواصل رفض ليفربول وصلاح .. سيتي بطلا للدرع الخيرية

باتريس إيفرا لويس سواريز

نرشح لكم

أخر الأخبار

جوارديولا: استبعدت محرز من مواجهة ليفربول خوفا من كشف المنشطات 2 ساعة | أوروبا
إمام عاشور: مثلي الأعلى محمد إبراهيم.. وكنت أتمنى اللعب جواره في الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - انتصار ساحق.. بنفيكا يفوز بالسوبر البرتغالي بخماسية في شباك سبورتنج 2 ساعة | أوروبا
في الجول يكشف جديد مفاوضات الزمالك مع دياز.. عقبتان حتى الآن وترحيب مبدئي 3 ساعة | مصر
تقرير يوناني: وردة مطلوب في قبرص 3 ساعة | المحترفون
تقرير: الاتفاق تم.. كانسيلو إلى مانشستر سيتي 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 3 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ

قد ينال إعجابك