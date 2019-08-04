إيفرا: لا أكره سواريز.. أردت لكمه فحسب

استرجع باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق، تفاصيل أزمته مع لويس سواريز وقتما لعب الأخير في صفوف ليفربول.

لويس سواريز النادي : برشلونة باتريس إيفرا النادي :

سواريز أهان إيفرا عنصريا، مما تسبب في إيقافه 8 مباريات وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

وصرّح إيفرا: "لا أكره سواريز، لم أكرهه أبدا. أردت أن ألكمه حينها، ولكن أن أكره شخصا؟ هذا مستحيل".

وأكمل في حديثه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "داخل قلبي لا أكرهه، يمكن أن يصدر عني رد فعل، ولكن الكراهية كلمة قوية بالنسبة لي".

واعترف: "تلقيت العديد من رسائل التهديد بعدها. طوال أشهر حظيت بسيارة حراسة أمام منزلي على مدار الـ24 ساعة".

وواصل: "لم يكن وضعا سهلا على عائلتي، ولكني ترعرعت في شوارع صعبة، ولذا كان وضعا طبيعيا بالنسبة لي".

وأكمل: "ولكن بالنسبة لشخص آخر غيري، ربما بدا الأمر جنونيا، حتى شقيقي طالبني دائما بأن آخذ حذري عندما نكون في الخارج".

وتطرق إيفرا للحديث عن مهاجم برشلونة الحالي: "لا أدري إن كان سواريز عنصريا أم لا، لا أعرف عائلتي، لا أعرف خلفيته".

واستدرك: "لكن العنصرية حضرت بقوة في العديد من الأيام، وفي ذلك اليوم تعرض لإهانات عنصرية، ولذا عندما ذهبنا إلى جلسة الاستماع، أنصتوا إلي لأني قلت إنني لا أريد منهم معاقبته، ولا أعرفه كفاية حتى أصفه بالعنصري، لكنه استعمل بالفعل تلك الكلمة العنصرية".

وشدد:"لم أعرف حتى إن كان شخصا جيدا أم لا، فقد جمعنا موقف واحد فقط. وحينها، لم أكن لأرغب في قضاء إجازة رفقته بالطبع، لكني أيضا لا أستطيع كرهه".

لاحقا انتقل إيفرا إلى يوفنتوس واختبارا مزيدا من أطوار العنصرية: "لعبت في إيطاليا، وهناك ألقوا علي الموز وقاموا بأصوات القردة".

وأتم: "عندما تكون قويا كفاية، فهذه الأمور لا تؤثر فيك، بل تجعلك أقوى. وفي حياتي مررت بالعديد من الأمور ولا يمكن أن أتضرر من أصوات القردة أو الموز".

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