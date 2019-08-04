كونتي عن لوكاكو: قالوا إننا أتممنا الصفقة والآن يقولون سينضم لـ يوفنتوس

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 21:17

كتب : FilGoal

لوكاكو - مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

تحدث أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر عن روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، الذي لم يُحسم مصيره حتى الآن.

رغبة كونتي واضحة منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية. يريد لوكاكو ليحل بدلا من ماورو إيكاردي.

وقال كونتي: "الجميع قال منذ أسبوعين إننا أتممنا التعاقد مع لوكاكو".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء توتنام الودي "والآن يقولون بأن لوكاكو انتقل إلى يوفينتوس".

وتابع "إذا لم تتم اتفاقك مع اللاعب ويتم الاتفاق بين الفريقين، فلم يحدث أي شيء رسمي".

وأتم "سنرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة".

المهاجم البلجيكي صاحب الـ 26 عاما انضم لـ يونايتد قادما من إيفرتون في 2017 ويمتد عقده حتى 2019.

وشارك لوكاكو في 45 مباراة ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 4.

وظهر لوكاكو في 96 مباراة بقميص يونايتد منذ انضمامه لصفوف الفريق الإنجليزي، ونجح في تسجيل 42 هدفا وصناعة 13 هدفا.

على المستوى الدولي، لعب لوكاكو 81 مباراة مع منتخب بلجيكا ونجح في تسجيل 48 هدفا وصناعة 9.

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