سكاي: يونايتد ينسحب من صفقة ديبالا

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 20:46

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس

مانشستر يونايتد لم يعد مهتما الآن بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف يوفنتوس، وفقا لـ سكاي سبورتس.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في تقرير حصري لها انسحاب مانشستر يونايتد من صفقة ديبالا ونظره الآن لخيارات أخرى.

انسحاب يونايتد جاء بسبب عدم رغبة ديبالا في اللعب لصفوف الفريق، وفقا لمصادر سكاي.

أخبار متعلقة

سكاي إيطاليا: بند "تقليص الراتب" يعطل صفقة ديبالا ولوكاكو التبادلية تقرير: ديبالا يشترط راتبا كبيرا للانتقال إلى يونايتد سكاي: وكيل ديبالا في إنجلترا من أجل انتقال اللاعب إلى يونايتد.. وموقف لوكاكو سكاي: ديبالا يرغب في الاستمرار مع يوفنتوس

تحفظات مانشستر يونايتد حول عدم رغبة ديبالا في الانتقال للفريق إلى جانب رفضهم لطلبات اللاعب المادية وطلبات وكلاء اللاعب، أوقفت كل شيء.

ديبالا لن ينتقل من يوفنتوس لـ مانشستر يونايتد.

اسم ديبالا ارتبط باسم مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية يرحل على أثرها روميلو لوكاكو لـ يوفنتوس.

الآن لن ينتقل ديبالا إلى يونايتد، ومصير انتقال لوكاكو لـ يوفنتوس لم يُحسم حتى الآن في ظل رغبة إنتر القوية في ضم اللاعب.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد ذكرت أن ديبالا اشترط الحصول على راتب يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا حتى يوافق على الانضمام لـ مانشستر يونايتد، أي ما يعادل 9 ملايين إسترليني سنويا، مع العلم أنه يتقاضى ما يوازي 6,5 ملايين إسترليني حاليا مع يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

الأرجنتيني صاحب الـ 25 عاما انضم لـ يوفنتوس في 2015 قادما من باليرمو الإيطالي ويمتد عقده مع يوفي حتى 2022.

وشارك ديبالا في 42 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5.

ومنذ انضمامه للسيدة العجوز، سجل باولو 78 هدفا وصنع 30 خلال مشاركته في 182 مباراة.

وحصد ديبالا 4 ألقاب دوري إيطالي و3 كأس إيطاليا ولقب السوبر الإيطالي مرتين.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - التكنولوجيا تواصل رفض ليفربول وصلاح .. سيتي بطلا للدرع الخيرية

بالفيديو - ووكر الخارق والقائم يبرزان في ملخص لمسات صلاح أمام سيتي في الدرع الخيرية

ووكر عن إنقاذه الخرافي أمام صلاح: أنا مدافع وتلك هي مهمتي

أبو تريكة: صلاح ظهر بمستوى فني وبدني رائع ضد سيتي.. ويعيبه فقط التسرع

لجنة المسابقات تعلن مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر

في إيطاليا في إنجلترا مانشستر يونايتد يوفنتوس ديبالا

نرشح لكم

أخر الأخبار

أرقام في الجول - ظهور رائع لصلاح "المنحوس" أمام سيتي 11 دقيقة | مصر
الصفقة الـ 11 لـ الزمالك.. عاشور زملكاوي 5 سنوات 14 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول بالفيديو - مورينتس عن مواجهة الأهلي واحتفاله بالتسجيل أمام ريال مدريد 35 دقيقة | أوروبا
كونتي عن لوكاكو: قالوا أننا أتممنا الصفقة والآن يقولون سينضم لـ يوفنتوس ساعة | أوروبا
مران الزمالك - ظهور عبد الشافي واستمرار تأهيل محمود علاء ساعة | الدوري المصري
صحيفة المنتخب: المغرب يعطي خليلوزيتش أعلى راتب في إفريقيا ساعة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 3 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 4 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك"

قد ينال إعجابك