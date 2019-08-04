سكاي: يونايتد ينسحب من صفقة ديبالا

مانشستر يونايتد لم يعد مهتما الآن بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف يوفنتوس، وفقا لـ سكاي سبورتس.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في تقرير حصري لها انسحاب مانشستر يونايتد من صفقة ديبالا ونظره الآن لخيارات أخرى.

انسحاب يونايتد جاء بسبب عدم رغبة ديبالا في اللعب لصفوف الفريق، وفقا لمصادر سكاي.

تحفظات مانشستر يونايتد حول عدم رغبة ديبالا في الانتقال للفريق إلى جانب رفضهم لطلبات اللاعب المادية وطلبات وكلاء اللاعب، أوقفت كل شيء.

ديبالا لن ينتقل من يوفنتوس لـ مانشستر يونايتد.

اسم ديبالا ارتبط باسم مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية يرحل على أثرها روميلو لوكاكو لـ يوفنتوس.

الآن لن ينتقل ديبالا إلى يونايتد، ومصير انتقال لوكاكو لـ يوفنتوس لم يُحسم حتى الآن في ظل رغبة إنتر القوية في ضم اللاعب.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد ذكرت أن ديبالا اشترط الحصول على راتب يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا حتى يوافق على الانضمام لـ مانشستر يونايتد، أي ما يعادل 9 ملايين إسترليني سنويا، مع العلم أنه يتقاضى ما يوازي 6,5 ملايين إسترليني حاليا مع يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

الأرجنتيني صاحب الـ 25 عاما انضم لـ يوفنتوس في 2015 قادما من باليرمو الإيطالي ويمتد عقده مع يوفي حتى 2022.

وشارك ديبالا في 42 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5.

ومنذ انضمامه للسيدة العجوز، سجل باولو 78 هدفا وصنع 30 خلال مشاركته في 182 مباراة.

وحصد ديبالا 4 ألقاب دوري إيطالي و3 كأس إيطاليا ولقب السوبر الإيطالي مرتين.

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