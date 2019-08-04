بالصور - الخطيب يفتتح غرف ملابس الأهلي الجديدة

افتتح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي غرف الملابس الجديد الخاصة بفريق كرة القدم بملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وأجرى الخطيب جولة شاهد خلالها غرف خلع الملابس الجديدة والجيم وصالة العرض والغرف الخاصة بالاستشفاء.

وتضم غرف خلع الملابس الجديدة التي تم الانتهاء من تأسيسها مؤخرا قاعة اجتماعات بالإضافة إلى غرفتي لخلع الملابس بجانب عدد من العيادات وغرف الاستشفاء التي تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء وذلك في إطار خطة تجهيز اللاعبين للمباريات والبطولات المختلفة بالإضافة إلى الجيم التي تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية.

وحضر لاعبو فريق الكرة افتتاح غرف الملابس الجديدة رفقة الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة فريق اطلع برة من جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

























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