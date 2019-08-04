ميسي: لست نادما على وعد دوري الأبطال العام الماضي.. أكرره الآن مجددا

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 20:12

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

هذا ليس خبرا يعود إلى صيف 2018، إن قرأت مثل هذه التصريحات من قبل، فأنت لست مخطئا، لأن صاحبها يكررها بعد عام.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

ليونيل ميسي خرج مرفوع الرأس إلى جماهير كامب نو، أمسك المايكروفون، لتدفق إلى الذاكرة مشهد العام الماضي عندما وعد جماهيره بدوري أبطال أوروبا، ورباعية ليفربول نسفت هذا الوعد.

حسنا، ميسي لم يتجاهل حديثه السابق، وتطرق إليه مباشرة، وهذا كان نص خطابه إلى جماهير برشلونة في صيف 2019:

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"في الحقيقة سيكون من الصعب أن أقول شيئا اليوم بعد ما حدث العام الماضي، ولكني لست نادما على أي شيء قلته، وسأكرر ما قلته مجددا".

"أثق في التشكيلة التي نملكها، في هؤلاء اللاعبين، وفي هذا الجهاز الفني. ليس لدي شك في أننا سنقاتل مجددا على كل شيء".

"نهاية الموسم الماضية كانت مُرة بعض الشيء، ولكن علينا أن نعطي قيمة كبيرة للفوز بالدوري. فزنا بالدوري في 8 من أصل 11 موسما، وهذا يعد إنجازا عظيما لأي نادٍ".

"لعلنا لن ندرك مدى صعوبة الأمر الآن، ولكن سندرك ذلك لاحقا".

"هذا النادي يقاتل دائما على كل البطولات، نسعى لتجديد طموحاتنا، ونأمل أن تفعلوا أنتم (الجماهير) ذلك أيضا. يعيش برشلونة، وتعيش كتالونيا".

دون شك، ستعود كلمات ميسي تلك إلى الظهور بعد عدة أشهر، إما للومه على وعد لم يوفي به، أو لتنصيبه بطلا بعد أن تحمل تبعات كلماته.

برشلونة يواجه أرسنال في كأس جوان جامبر الودية التي تحمل اسم مؤسس النادي الكتالوني.

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