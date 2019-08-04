سيميوني: ريال مدريد ليس لديه أسلوب محدد في لعب كرة القدم

أبدى دييجو سيميوني التزاما كبيرا بتقاليد فريقه أتليتكو مدريد، خلال حوار مطول مع صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية.

سيميوني قاد أتليتكو لقهر ريال مدريد 7-3 في مباراة ودية أعطت إشارات إلى جنوحه أكثر إلى الأسلوب الهجومي، لكنه يبدو متمسكا جدا بتقاليد الروخيبلانكوس.

سيميوني صرّح: "لدينا أسلوب محدد في لعب كرة القدم وقد طورناه بشكل كبير، وطبقناه في مراحل الناشئين أيضا، أعتقد أن جوهر الفريق بات معروفا للجميع، للناشئين ولموظفي النادي ولكبار السن، جميعهم يدركون أنهم سيشاهدون فريقا قويا يتمتع بالحدة".

وشدد: "علينا أن نعتني بجوهر الفريق، وهذا أمر لا علاقة له بالمباريات، فحتى مع لاعبين أفضل لا يجب علينا تغيير جوهرنا، بل نستطيع أن نكون أقوى في مسعانا بواسطة هؤلاء اللاعبين".

وأكمل حديثه: "عندما يحضر مدرب لتدريب نادٍ، فعليه أن يستوعب تاريخه. إن لم يفعل ذلك، فسيحتم على نفسه بقضاء وقت صعب. إن لم أعرف جوهر النادي، فإنني لا أذهب لتدريبه".

وأضاف: "الأصح أن يكون أول سؤال يطرحه المدرب: ما تاريخ هذا النادي؟ أياكس لديه مدرسة محددة، والأمر ينطبق على برشلونة ويوفنتوس وأتليتكو مدريد. أما ريال مدريد، فلا يمتلك مدرسة محددة، بل يعتمد على الموهبة. وهناك أندية تتطور مثل مانشستر سيتي رفقة جوارديولا رغم عدم امتلاكها تاريخ، ولكنها تنضم إلى الطريق الذي يؤسس له جوارديولا".

وسلط الضوء على تغيير الجلد الذي يمر به فريقه بعد رحيل أغلب أفراد الجيل الذهبي: "نحن فريق قادر على المنافسة، نحاول تدريب اللاعبين على ذلك. لدينا جيل مهم في أتليتكو مدريد الآن، وقد أعددنا (خوسيه ماريا) خيمينيز، وساؤول (نيجيز)، وكوكي، وتوماس (بارتي) بالفعل، فقد تم إعداد كل هؤلاء الفتية لأجل مرحلة الإحلال، نأمل أن يواصلوا إظهار ما تركه لهم قادتهم، إذ سيتوجب عليهم أن يتحملوا عبء القيادة الآن".

واعترف: "أحب المتمردين وهؤلاء الذين يصعب التعامل معهم، لأنه يكون تحديا لتغيير عقليتهم حتى ينضجوا ويواجهوا الحياة، لأن سلوك اللاعب على أرض الملعب يكون مشابها لسلوكه في الحياة. الأنانية والإيثار يظهران أيضا على أرض الملعب كما يظهران خارجه".

وأتم مبديا رأيه في تقنية حكم الفيديو المساعد: "تقنية الفيديو تساعد كرة القدم، وهي تضر الأندية الكبرى أكثر، لأن في السابق اعتاد الجميع على الذهاب إلى ملعب ريال مدريد أو برشلونة أو أتليتكو مدريد، وعندما يسقط المنافس في منطقتك لا يحدث شيء. أما الآن، فعلى الأقل يكون الحكم مجبرا على مراجعة اللقطة".

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