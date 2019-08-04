"نيمار" يسجل هدف انتصار الإسماعيلي وديا أمام بورفؤاد

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 19:52

كتب : ياسر الشريف

خليل حجي نيمار - الإسماعيلي - الصور من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي

انتصر فريق الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء أمام بورفؤاد وديا استعدادا للموسم الجديد.

هدف انتصار الإسماعيلي الوحيد جاء عن طريق الوافد الجديد خليل حجي "نيمار" في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وشارك خليل نيمار الوافد الجديد للدراويش منذ البداية في أول ظهور له بقميص الإسماعيلي.

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الشوط الأول اعتمد محمود جابر المدير الفني لفريق الإسماعيلي على محمد فوزي في حراسة المرمى إلى جانب ريتشارد بافور ومحمد مجدي أسامة إبراهيم ولاعب آخر يخضع للاختبار في الدراويش.

مع مشاركة عماد حمدي ومحمد بيومي وشكري نجيب وخليل حجي نيمار والثنائي الهجومي محمد الشامي وبنسون شيلونجو.

وأجرى مدرب الإسماعيلي 11 تغييرا في الشوط الثاني لإشراك أكبر قدر من اللاعبين والاستفادة من المباراة الودية.

ويستعد الإسماعيلي للمشاركة في بطولة كأس محمد السادس (البطولة العربية) إلى جانب البطولات المحلية الموسم المقبل.

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