توتنام يفقد ديلي آلي في افتتاح الدوري الإنجليزي

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 19:33

كتب : FilGoal

ديلي ألي

تأكد غياب ديلي آلي نجم توتنام عن صفوف فريقه في المباراة الافتتاحية للسبيرز في الدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا.

ديلي ألي

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وأكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام عقب مباراة إنتر ميلان الودية: "ديلي آلي لن يشارك في أول مباراة في الدوري الإنجليزي".

وأضاف "اللاعب يعاني من إصابة في أوتار الركبة ويحتاج عدة أسابيع للتعافي منها ثم العودة للمشاركة في المباريات".

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ديلي آلي البالغ من العمر 23 عاما يقدم مستوى مميز مع توتنام في المواسم السابقة وقاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول.

وشارك الدولي الإنجليزي الشاب مع توتنام في 38 مباراة خلال مباريات الموسم الماضي سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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