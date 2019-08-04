توتنام يفقد ديلي آلي في افتتاح الدوري الإنجليزي

تأكد غياب ديلي آلي نجم توتنام عن صفوف فريقه في المباراة الافتتاحية للسبيرز في الدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا.

ديلي ألي النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وأكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام عقب مباراة إنتر ميلان الودية: "ديلي آلي لن يشارك في أول مباراة في الدوري الإنجليزي".

وأضاف "اللاعب يعاني من إصابة في أوتار الركبة ويحتاج عدة أسابيع للتعافي منها ثم العودة للمشاركة في المباريات".

ديلي آلي البالغ من العمر 23 عاما يقدم مستوى مميز مع توتنام في المواسم السابقة وقاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول.

وشارك الدولي الإنجليزي الشاب مع توتنام في 38 مباراة خلال مباريات الموسم الماضي سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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