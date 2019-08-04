جوارديولا: نهائي لا يُصدق.. من الجيد أن يُدرك اللاعبون ما سيواجهونه هذا الموسم

وصف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نهائي الدرع الخيرية أمام ليفربول بـ"نهائي لا يُصدق".

مانشستر سيتي حصد لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا: "هذا نهائي لا يُصدق بين الفريقين".

وأوضح في تصريحاته مع BT عقب المباراة "لم يقدر أي فريق على الهيمنة على اللقاء لمدة 90 دقيقة".

وأضاف "كانت لدينا لحظات جيدة في المباراة وفي آخر ربع ساعة شعرنا بالإرهاق وكانت لديهم فرص للانتصار في اللقاء".

وواصل "النهائي يعد اختبارا جيدا لكلا الفريقين. من الجيد أن يدرك اللاعبون ما سيواجهونه هذا الموسم".

وتابع "لم يكن هناك أي فوارق في المباراة، مجرد ركلة جزاء واحدة".

واستكمل "في الشوط الثاني اعتمد ليفربول على الكرات الطويلة ولم ننجح في الحصول على الكرات الثانية – الكرات العائدة – ولم ننجح في السيطرة".

وأشار "مانشستر يونايتد سوف يعود، وكذلك أرسنال وتوتنام وتشيلسي، ولا أحد يعلم ما سيحدث هذا الموسم".

وعن إصابة ساني، قال بيب: "الانطباع الأول ليس جيدا، وليس سيئا أيضا".

واستمر "تحدثت مع الأطباء ولكنني لا أعلم التفاصيل الآن. علينا الانتظار ولكنني أعتقد أنه سيكون بخير".

وأتم "ذهبت لأتحدث معه عقب خروجه لأنه كان مصابا والأمر كان مخفيا".

وأكمل سيتي رباعيته المحلية التاريخية، إذ فاز بالدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وأتبعه بالسوبر في الموسم الجديد.

فيما تواصل صيام يورجن كلوب عن التتويجات المحلية في إنجلترا، ليظل تتويجه الوحيد مع الريدز هو لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

لقب السوبر هو السادس في تاريخي سيتي والثاني على التوالي، بينما يغيب ليفربول عن رفع كأس السوبر منذ 2006.

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