دي بروين بعد تتويج سيتي: سنقاتل مع ليفربول من جديد هذا الموسم

تحدث كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي عقب تتويج فريقه بلقب الدرع الخيرية، مشيرا إلى "كانت مباراة صعبة للغاية".

مانشستر سيتي حصد لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4. (طالع التفاصيل)

وقال دي بروين: "المباراة كانت صعبة للغاية، ويمكنك أن نرى ذلك أننا مازلنا في فترة الإعداد".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "ليفربول ومانشستر سيتي ليسا جاهزين من الجانب البدني حتى الآن".

وواصل "من الرائع رؤية المنافسة بين سيتي وليفربول. سنقاتل سويا من جديد هذا الموسم".

وأكمل حديثه قائلا: "بعض اللاعبين عادوا منذ يومين فقط، والبعض يتدرب منذ أسبوعين أو 3، لذلك فترة شهر أغسطس هامة للغاية".

وأكمل سيتي رباعيته المحلية التاريخية، إذ فاز بالدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وأتبعه بالسوبر في الموسم الجديد.

فيما تواصل صيام يورجن كلوب عن التتويجات المحلية في إنجلترا، ليظل تتويجه الوحيد مع الريدز هو لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

لقب السوبر هو السادس في تاريخي سيتي والثاني على التوالي، بينما يغيب ليفربول عن رفع كأس السوبر منذ 2006.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - إبعاد القرن؟ ووكر ينقذ سيتي من لدغة قاتلة لـ صلاح

بالفيديو - القائم يمنع صلاح من هدف صاروخي في شباك سيتي

لجنة المسابقات تعلن مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر

خبر في الجول - الاتفاق المادي تم بين الزمالك والمحلة.. إمام عاشور يوقع خلال ساعا