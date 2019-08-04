رئيس الإسماعيلي: حصلنا على 35 مليون جنيه ومدبولي ودونجا في صفقة عواد لـ الزمالك

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 17:39

كتب : ياسر الشريف

صفقات الزمالك الجديدة في المؤتمر الصحفي

كشف إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قيمة انتقال محمد عواد حارس الدراويش إلى الزمالك.

وقال رئيس الإسماعيلي: "الاستغناء عن عواد جاء بعد تهديد اللاعب لنا بالرحيل خارج مصر".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "حصلنا على 35 مليون جنيه إلى جانب محمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد مدبولي في صفقة انتقال محمد عواد إلى الزمالك".

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وتابع "أما بالنسبة لـ محمود متولي، فرفض اللاعب التجديد وكان يحق له التوقيع مجانا في يناير المقبل".

وأشار رئيس الإسماعيلي بصفقة الجناح العراقي همام طارق، مشيرا إلى "اللاعب اختار الإسماعيلي رغم العروض العديدة التي حصل عليها".

وأتم "هدفنا هو تدعيم ثغرات تشكيل الإسماعيلي".

وتعاقد الإسماعيلي مع سبع صفقات في سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن، ضم بينسون شيلونجو ومحمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد مدبولي وبيكيتي سليفا وخليل حجي "نيمار" والعراقي همام طارق وحمدي الزوي.

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