ديلي ميل: ماندزوكيتش اتفق على البنود الشخصية مع مانشستر يونايتد

اقترب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الاتفاق على البنود الشخصية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فأن الكرواتي وافق على التفاصيل الشخصية في التعاقد بعقد يمتد حتى 2022 وراتب يصل إلى 6.2 مليون جنيه إسترليني بزيادة 35% عن راتبه مع يوفنتوس.

ويرى أولي جونار سولشاير أن الكرواتي البالغ 33 هو البديل المثالي للبلجيكي روميلو لوكاكو قبل أيام قليلة من نهاية الميركاتو الصيفي الخميس القادم.

ويستعد الشياطين الحمر للتخلي عن لوكاكو مقابل الحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس في صفقة تبادلية.

في حين يأمل إنتر استغلال تعثر المفاوضات بين الفريقين من أجل ضم لوكاكو مقابل 70 مليون يورو.

وكانت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن مانشستر يونايتد لم يبد أي مفاوضات لضم الكرواتي.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فأن اللاعب البالغ 33 عاما قد تُقدر قيمة انتقاله للشياطين الحمر بمقابل يتراوح بين 10 و15 مليون يورو.

لاعب فولفسبورج وبايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد السابق، شارك مع يوفنتوس في 162 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 24 متوجا بـ 9 ألقاب مع السيدة العجوز.

طالع أيضا:

رئيس الزمالك يوضح سبب عدم ضم عمرو مرعي.. وموعد انضمام إمام عاشور

رئيس الزمالك: رفضت التعاقد مع متولي وأفشة.. وعمر جابر حاول العودة

مرجان لـ في الجول: الأهلي سيفتتح مدرجا جديدا ومقرا لجهاز الكرة يشكلان نقلة نوعية

حمادة صدقي: لم يتحدث معي أي مسؤول بشأن التواجد في جهاز المنتخب

رسميا - ميلان يضم بن ناصر أفضل لاعب في أمم إفريقيا