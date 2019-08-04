تريزيجيه والمحمدي يشاركان في فوز ودي جديد لأستون فيلا خلف الأسوار

شارك الثنائي المصري لأستون فيلا، أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" في فوز فريقهما الودي على لايبزيج بهدف يوم الأحد.

أستون فيلا التقى بلايبزيج يوم السبت وهزمه 3-1 وسط حضور جماهيري على ملعب الفريق الألماني، قبل أن يلتقيا مجددا يوم الأحد في ودية سرية بدون حضور جماهيري.

وارتدي المحمدي شارة القيادة في اللقاء الذي انتهى بهدف جوناثان كودجا القاتل في الدقيقة 87.

هذا الظهور الودي هو الثالث لـ تريزيجيه بقميص أستون فيلا منذ الانتقال إليه قادما من قاسم باشا.

كان تريزيجيه قد قدم تمريرته الحاسمة الأولى بقميص أستون فيلا، خلال الانتصار الودي لفريقه يوم السبت .

تريزيجيه دخل بديلا في الدقيقة 76، واحتاج إلى 14 دقيقة فقط على أرض الملعب ليصنع هدف فريقه الثالث ضمن الفوز 3-1.

أستون فيلا يستهل مشواره في دوري 2019\2020 بعد عودته إلى الدرجة الممتازة، بمواجهة توتنام هوتسبير يوم السبت المقبل في العاصمة لندن.