التشكيل - جوارديولا يهاجم ليفربول بدون أجويرو.. ورودري أساسي

فضل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عدم الدفع بمهاجمه سيرجيو أجويرو في التشكيل الأساسي للفريق ضد ليفربول في مباراة الدرع الخيرية يوم الأحد.

ويلعب جوارديولا بالثلاثي برناردو سيلفا ورحيم ستيرلنج وليروي ساني في الخط الأمامي لليفريق.

ويظهر رودري صفقة سيتي الجديدة بشكل أساسي في التشكيل بجوار كيفن دي بروين ودافيد سيلفا.

خط الدفاع يتكون من الرباعي كايل ووكر وجون ستونز ونيكولاس أوتاميندي وأولكسندر زيتشينكو، أمام الحارس كلاوديو برافو.

التشكيل - صلاح أساسي أمام سيتي في الدرع الخيرية

يوم الأحد سيكون صلاح على موعد لأول مرة مع مباراة كأس الدرع الخيرية، التي كاد يشارك فيها من قبل لولا استبعاده من قبل جوزيه مورينيو.

ليفربول الذي يلعب البطولة بصفته وصيفا للدوري الإنجليزي ضد سيتي بطل المسابقة وكذلك بطل كأس الاتحاد، منح صلاح فرصة المشاركة في الدرع الخيرية لأول مرة بعدما فوتها عليه جوزيه مورينيو حين كان صلاح لاعبا في تشيلسي.

في عام 2015 وبصفته بطلا للدوري الإنجليزي لعب تشيلسي مواجهة الدرع الخيرية ضد أرسنال بطل كأس الاتحاد في مواجهة غاب عنها صلاح.

كان صلاح عائدا للتو من فيورنتينا بعد انتهاء مدة إعارته للأخير الذي سجل معه 9 أهداف خلال 26 مباراة. فضل مورينيو استبعاده من المباراة التي لُعبت في 2 أغسطس 2015.

خسر تشيلسي اللقاء بهدف دون رد ليفوز أرسنال على المدرب البرتغالي لأول مرة.

عقب المباراة بـ 4 أيام رحل صلاح عن تشيلسي معارا إلى روما، قبل أن تتحول الإعارة إلى بيع نهائي في صيف 2016.

بطل مصري سابق

إذا فاز صلاح بالمباراة لن يكون اللاعب المصري الأول الذي يحقق اللقب، محمد النني صديقه وزميله السابق في المقاولون العرب وبازل سبق حقق الدرع الخيرية مع أرسنال في 2017.

النني شارك أساسيا في فوز أرسنال على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

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