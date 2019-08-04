التشكيل - صلاح أساسي أمام سيتي في الدرع الخيرية

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 14:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي على بطولة الدرع الخيرية يوم الأحد.

صلاح عاد إلى تدريبات ليفربول يوم الثلاثاء لأول مرة بعد انتهاء إجازته الصيفية عقب المشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019، ثم شارك في مباراة ليون الودية يوم الأربعاء.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي بجوار الثنائي روبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي.

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بينما يدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالثلاثي جيني فينالدوم وجوردن هندرسون وفابينيو في وسط الملعب.

أما الخط الخلفي فيتواجد فيه ترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون، أمام الحارس أليسون بيكر.

يوم الأحد سيكون صلاح على موعد لأول مرة مع مباراة كأس الدرع الخيرية، التي كاد يشارك فيها من قبل لولا استبعاده من قبل جوزيه مورينيو.

ليفربول الذي يلعب البطولة بصفته وصيفا للدوري الإنجليزي ضد سيتي بطل المسابقة وكذلك بطل كأس الاتحاد، منح صلاح فرصة المشاركة في الدرع الخيرية لأول مرة بعدما فوتها عليه جوزيه مورينيو حين كان صلاح لاعبا في تشيلسي.

في عام 2015 وبصفته بطلا للدوري الإنجليزي لعب تشيلسي مواجهة الدرع الخيرية ضد أرسنال بطل كأس الاتحاد في مواجهة غاب عنها صلاح.

كان صلاح عائدا للتو من فيورنتينا بعد انتهاء مدة إعارته للأخير الذي سجل معه 9 أهداف خلال 26 مباراة. فضل مورينيو استبعاده من المباراة التي لُعبت في 2 أغسطس 2015.

خسر تشيلسي اللقاء بهدف دون رد ليفوز أرسنال على المدرب البرتغالي لأول مرة.

عقب المباراة بـ 4 أيام رحل صلاح عن تشيلسي معارا إلى روما، قبل أن تتحول الإعارة إلى بيع نهائي في صيف 2016.

بطل مصري سابق

إذا فاز صلاح بالمباراة لن يكون اللاعب المصري الأول الذي يحقق اللقب، محمد النني صديقه وزميله السابق في المقاولون العرب وبازل سبق حقق الدرع الخيرية مع أرسنال في 2017.

النني شارك أساسيا في فوز أرسنال على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

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