اسكواش - مصطفى عسل وهانيا الحمامي أبطال العالم للناشئين

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 14:32

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل و هانيا الحمامي - اسكواش

اختتمت منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات المقامة في ماليزيا بهيمنة مصرية معتادة بفوز مصطفى عسل وهانيا الحمامي باللقب.

نجح مصطفى عسل في تحقيق لقب بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على زميله مصطفى السرتي بثلاثة أشواط نظيفة.

وحقق مصطفى عسل اللقب الـ 14 في تاريخ مصر كأكثر الدول فوزا بلقب الناشئين، ويعتبر ذلك اللقب مصريا للعام الثالث على التوالي.

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أما على مستوى السيدات فنجحت هانيا الحمامي أخيرا في التتويج بلقب بطولة العالم للناشئات بعدما تغلبت على زميلتها جنا شيحة بثلاثة أشواط نظيفة.

ورفعت هانيا الحمامي عدد الألقاب المصرية إلى 13 كأعلى الدول تتويجا على مستوى الناشئات.

وكانت هانيا الحمامي قد حصدت وصافة أخر نسختين عامي 2017 و 2018.

وبذلك تصبح هانيا الحمامي قد توجت باللقب مثل شقيقها كريم الحمامي بطل العالم للناشئين في 2013.

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اسكواش مصطفى عسل هانيا الحمامي

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