أرسنال يواجه برشلونة بدون النني وبيبي

فضل أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال استبعاد محترفنا المصري محمد النني من مواجهة برشلونة الودية بعد عودته المتأخرة إلى الفريق هذا الصيف

النني وزميله النيجيري أيوبي شاركا في أمم إفريقيا 2019، فقد خرج منتخب مصر من دور الـ16 وحصدت نيجيريا الميدالية البرونزية، فيما لعب لوكاس توريرا بطولة كوبا أمريكا حتى ربع النهائي.

وعاد النني وتوريرا إلى تدريبات الفريق لأول مرة يوم الخميس، لكن إيمري لم يضعهما في القائمة التي تخوض المباراة الودية الأخيرة ضد برشلونة قبل بدأ المباريات الرسمية.

وخلت القائمة من اسم نيكولاس بيبي جناح أرسنال الجديد الذي انضم للفريق رسميا يوم الخميس.

ويلعب الفريقان على كأس جوهان جامبر 2019 في الثامنة مساء الأحد.

يذكر أن لاعب المقاولون العرب السابق سجل هدفا في شباك برشلونة بدوري أبطال أوروبا عام 2016.

النني صاحب الـ 27 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022، بعدما انضم للمدفعجية في 2016 قادما من نادي بازل السويسري.

ولعب النني 17 مباراة الموسم الماضي في كل البطولات وصنع هدفا وحيدا.

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