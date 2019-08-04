أسطورة ليفربول: إذا أراد صلاح الرحيل فمن الصعب للغاية الاحتفاظ به

يعتقد مارك لورنسون أسطورة ليفربول أن إمكانية رحيل نجمنا المصري محمد صلاح عن الفريق غير مستبعدة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح تألق في صفوف الريدز بالموسمين الأخيرين ويستعد لبداية الموسم الثالث يوم الأحد ضد مانشستر سيتي في لقاء الدرع الخيرية.

وقال لاورنسون في تصريحات لجريدة ديلي ستار يوم الأحد: "التخوف من رحيل صلاح سنشعر به عامًا بعد عام".

وأضاف مدافع ليفربول من 1981 إلى 1988 "إذا أراد صلاح الرحيل فمن الصعب للغاية الاحتفاظ به".

وأوضح "لقد رأينا ذلك في الماضي مع فيليبي كوتينيو ولويس سواريز وفيرناندو توريس والذين غادروا جميعا".

واستدرك "لا أعتقد أن صلاح متلهف للرحيل، لكنك لا تعرف ذلك أبدًا. فهذا الأمر لا يتدخل فيه المدير الفني كثيرا".

وأتم المدافع الإيرلندي السابق "عندما لا يكون اللاعب سعيدًا، سيقول إنه يريد الرحيل وذلك وفق ظروفه المناسبة".

يوم الأحد سيكون صلاح على موعد لأول مرة مع مباراة كأس الدرع الخيرية، التي كاد يشارك فيها من قبل لولا استبعاده من قبل جوزيه مورينيو.

ليفربول الذي يلعب البطولة بصفته وصيفا للدوري الإنجليزي ضد سيتي بطل المسابقة وكذلك بطل كأس الاتحاد، منح صلاح فرصة المشاركة في الدرع الخيرية لأول مرة بعدما فوتها عليه جوزيه مورينيو حين كان صلاح لاعبا في تشيلسي.

في عام 2015 وبصفته بطلا للدوري الإنجليزي لعب تشيلسي مواجهة الدرع الخيرية ضد أرسنال بطل كأس الاتحاد في مواجهة غاب عنها صلاح.

كان صلاح عائدا للتو من فيورنتينا بعد انتهاء مدة إعارته للأخير الذي سجل معه 9 أهداف خلال 26 مباراة. فضل مورينيو استبعاده من المباراة التي لُعبت في 2 أغسطس 2015.

خسر تشيلسي اللقاء بهدف دون رد ليفوز أرسنال على المدرب البرتغالي لأول مرة.

عقب المباراة بـ 4 أيام رحل صلاح عن تشيلسي معارا إلى روما، قبل أن تتحول الإعارة إلى بيع نهائي في صيف 2016.

بطل مصري سابق

إذا فاز صلاح بالمباراة لن يكون اللاعب المصري الأول الذي يحقق اللقب، محمد النني صديقه وزميله السابق في المقاولون العرب وبازل سبق حقق الدرع الخيرية مع أرسنال في 2017.

النني شارك أساسيا في فوز أرسنال على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

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