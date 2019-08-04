توريك جبرين يرحل عن المصري إلى مازيمبي

انضم توريك جبرين لاعب وسط النادي المصري البورسعيدي إلى مازيمبي الكونغولي خلال السوق الصيفية الجارية، بعقد يمتد لعامين.

وعلم FilGoal.com من مصدر في مجلس إدارة المصري أن النادي حصل على مبلغ 50 ألف دولار للتخلي عن خدمات اللاعب الغاني.

وكان اللاعب صاحب الـ28 عاما قد أعلن رغبته في يناير الماضي للنادي المصري عن نيته الرحيل عن الفريق وعدم الاستمرار معه.

جبرين كان أول صفقات المصري للموسم الجديد 2018-2019 ووقع على عقد يمتد لموسمين، قادما من المقاولون العرب.

ولم يشارك اللاعب الغاني مع المصري خلال الموسم الماضي سوى في 8 مباريات بالدوري ما بين أساسي في 4 وبديل في 4 صنع خلالها هدفا.

وأعير جبرين إلى الكوكب السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير وبعد عودته قرر الرحيل عن المصري.

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