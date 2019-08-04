ديلي ميل: برونو فيرنانديز أخبر سبورتينج لشبونة رغبته في الانتقال لـ توتنام

أخبر البرتغالي برونو فيرنانديز إدارة نادي سبورتينج لشبونة رغبته في الانتقال نحو توتنام الإنجليزي.

متوسط الميدان البرتغالي طلب من فيدريكو فارانديس رغبته في الرحيل إلى لندن وطلب عدم الوقوف أمام طلبه وفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

ويطالب النادي البرتغالي 64 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب في ظل العروض المقدمة له والتي كان من ضمنها مانشستر يونايتد.

وطبقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن توتنام يرغب في التوقيع مع اللاعب خلال الأسبوع الجاري قبل غلق باب الانتقالات في إنجلترا.

كما أشار التقرير إلى أن فيرنانديز ليس ضمن الأهداف الأساسية لمانشستر يونايتد ما يتيح الإمكانية أمام توتنام لضمه.

اللاعب البالغ 24 عاما سجل الموسم الماضي 31 هدفا مع لشبونة ويؤمن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أن اللاعب ستكون له أدواره هجومية كبيرة مع الديوك اللندنية.

تحول توتنام لضم البرتغالي جاء بسبب مغالاة ريال بيتيس في طلباته المادية للتخلي عن الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.

ويأمل توتنام في الحصول على خدمات برونو عقب خوضه مباراة السوبر البرتغالي ضد بنفيكا مساء اليوم الأحد.

وكانت أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد قد أعبرت سابقا عن رغبتها في التعاقد مع اللاعب دون أي عروض رسمية.

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