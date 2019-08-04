محمد هاني يكشف مكالمة صلاح بعد استبعاده من المنتخب "لقد ظلمت"

كشف محمد هاني ظهير أيمن الأهلي كواليس مكالمة جمعته بنجم ليفربول محمد صلاح عند إعلان قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

محمد هاني النادي : الأهلي محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال هاني خلال استضافته بقناة ناديه "صلاح تحدث معي في نفس يوم إعلان القائمة، وقال لي (من حقك أنت تغضب، فأنت ظلمت، ولكن لا تحزن)".

وأضاف لاعب الأهلي "كذلك تحدث معي محمد النني ومحمود حسن (تريزيجيه) وأحمد حجازي وزملائي الدوليين في النادي مروان محسن ومحمد الشناوي وأيمن أشرف واندهشوا من قرار استبعادي".

وكشف أيضا "وليد سليمان تحدث معي من داخل معسكر المنتخب وقال لي أيضا (حرام.. إنك لست موجودا في المنتخب)".

وأشار محمد هاني "لقد اندهشت أكثر مما غضبت من استبعادي من قائمة كأس الأمم"، مبررا "كنت أنضم لصفوف المنتخب في بداية تولي خافيير أجيري المسؤولية رغم عدم مشاركتي بانتظام في مباريات الأهلي، وعندما وصلت للياقة بدنية مميزة في نهاية الموسم، وقدمت أداء جيدا في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع تم استبعادي".

واستطرد "لقد تحدث معي أجيري، وقال لي (أعلم أنك تفاجأت بانضمامك للفريق، ولكني أتابعك بشكل جيد ويعجبني أداءك وطريقة لعبك رغم أنك لا تشارك كثيرا، وبالطبع هناك أمور بحاجة للتطوير في الفترة القادمة)".

وأتم محمد هاني "لقد كان أجيري سعيدا بأدائي ولياقتي في المعسكر الأخير الذي لعبنا فيه مباراتي النيجر ونيجيريا، وأكد لي أن المنتخب يحتاجني وأنني سأكون في الحسابات خلال معسكر كأس الأمم".

ورحل أجيري عقب الإخفاق في كأس أمم إفريقيا 2019 بالخروج من دور الـ16.

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