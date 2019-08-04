رسميا - بيدرو إيمانويل مديرا فنيا لألميريا الإسباني

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 12:56

كتب : إسلام أحمد

بيدرو إيمانويل المدير الفني لألميريا الإسباني

أعلن نادي ألميريا الإسباني تعيينه البرتغالي بيدرو إيمانويل مديرا فنيا للفريق خلفا لأوسكار فيرنانديز.

المدير الفني لفريق التعاون السعودي الموسم الماضي سبق له تدريب أستوريل البرتغالي وأبولون ليماسول القبرصي وكمدرب مساعد في بورتو.

تعيين البرتغالي البالغ 44 عاما جاء بعد إقالة أوسكار فيرنانديز الذي تولي المسؤولية لمدة شهرين فقط.

وقاد إيمانويل التعاون لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الموسم الماضي بالفوز على اتحاد جدة.

المدير الفني السابق للفريق أوسكار فيرنانديز هنئ خليفته متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

واشترى تركي آل الشيخ نادي ألميريا المُشارك في الدرجة الثانية الإسبانية بقيمة 20 مليون يورو وفقا لبعض التقارير الإسبانية.

وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسبانية واحتل الموسم الماضي المركز العاشر.

وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم وكان أفضل ظهوره لهم في موسم 2007-08 باحتلال المركز الثامن بأول ظهور له وسط كبار الليجا.

كما تواجد الجزائري سفيان فيجولي في صفوفه سابقا على سبيل الإعارة عام 2011.

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ألميريا تركي آل الشيخ بيدرو إيمانويل

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