رسميا - بيدرو إيمانويل مديرا فنيا لألميريا الإسباني

أعلن نادي ألميريا الإسباني تعيينه البرتغالي بيدرو إيمانويل مديرا فنيا للفريق خلفا لأوسكار فيرنانديز.

المدير الفني لفريق التعاون السعودي الموسم الماضي سبق له تدريب أستوريل البرتغالي وأبولون ليماسول القبرصي وكمدرب مساعد في بورتو.

تعيين البرتغالي البالغ 44 عاما جاء بعد إقالة أوسكار فيرنانديز الذي تولي المسؤولية لمدة شهرين فقط.

¡Bienvenido, Pedro Emanuel! Welcome Pedro Emanuel! 🔴⚪️🔴 pic.twitter.com/ZyowHfvBPX — UD Almería (@U_D_Almeria) August 4, 2019

وقاد إيمانويل التعاون لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الموسم الماضي بالفوز على اتحاد جدة.

المدير الفني السابق للفريق أوسكار فيرنانديز هنئ خليفته متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

واشترى تركي آل الشيخ نادي ألميريا المُشارك في الدرجة الثانية الإسبانية بقيمة 20 مليون يورو وفقا لبعض التقارير الإسبانية.

وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسبانية واحتل الموسم الماضي المركز العاشر.

وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم وكان أفضل ظهوره لهم في موسم 2007-08 باحتلال المركز الثامن بأول ظهور له وسط كبار الليجا.

كما تواجد الجزائري سفيان فيجولي في صفوفه سابقا على سبيل الإعارة عام 2011.

طالع أيضا:

رئيس الزمالك يوضح سبب عدم ضم عمرو مرعي.. وموعد انضمام إمام عاشور

رئيس الزمالك: رفضت التعاقد مع متولي وأفشة.. وعمر جابر حاول العودة

مرجان لـ في الجول: الأهلي سيفتتح مدرجا جديدا ومقرا لجهاز الكرة يشكلان نقلة نوعية

حمادة صدقي: لم يتحدث معي أي مسؤول بشأن التواجد في جهاز المنتخب

رسميا - ميلان يضم بن ناصر أفضل لاعب في أمم إفريقيا