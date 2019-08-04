عامر حسين: ننتظر تحديد ملاعب الأندية لتكرار تجربة الجماهير بكأس الأمم في الدوري

أشار عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إلى التخطيط لوضع تصور لإقامة بطولة الدوري المصري في الموسم الجديد بحضور جماهيري.

وصرح حسين عبر القناة الأولى "هناك جلسات تعقد بعد توجيهات رئيس الجمهورية بعودة الجماهير".

وأضاف أن القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، ثروت سويلم، ينسق حاليا مع شركة الأمن الخاصة وشركة تذكرتي والمنظومة التي أدارت كأس الأمم لتغيير النظام الخاص بالحضور الجماهيري في بطولة الدوري.

وتابع "سيتم مراعاة نسبة الحضور الجماهيري بالنسبة لصاحب الملعب، وسعة كل ستاد، فالأمر مختلف عن كأس الأمم لأن الملاعب المحددة وسعتها كانت معروفة قبل انطلاق البطولة بفترة طويلة".

واختتم عامر حسين تصريحاته في هذا الشأن "ننتظر أن ترسل الأندية ملعب أساسي وآخر بديل لوضعه على النظام الإلكتروني للحضور الجماهيري".

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