تقارير: ريال مدريد حدد موعد إعارة جيمس روديجيز إلى نابولي

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 12:18

كتب : إسلام أحمد

جيمس رودريجيز - أنشيلوتي

وافق ريال مدريد الإسباني على إعارة الكولومبي جيمس رودريجيز مع وضع بند أحقية الشراء لنابولي الإيطالي حال فشلوا في شراء اللاعب بشكل نهائي قبل الخامس عشر من أغسطس الجاري.

ووفقا لتقارير إيطالية، أبرزت صحيفتي "كورييري ديللو سبورت" و"لا ريبوبليكا" أن اللاعب رفض مباشرة عرضا من فينيربهاتشه التركي.

وواصلت التقارير إلى أن نابولي لديه اتفاق مع ريال مدريد بأنهم سيحصلون على خدمات اللاعب البالغ 27 عاما على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء حال فشلوا في شراء عقده بشكل كامل.

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وتم تحديد 15 أغسطس بدلا من 22 من الشهر ذاته لإتمام التعاقد بين الفريقين وانتقال اللاعب.

كما يبدو أن أتليتكو مدريد خرج من الحسابات بشكل تام بسبب رفض ريال مدريد تدعيم منافسه المباشر ببيع صانع الألعاب وكذلك تفضيل جيمس عرض نابولي.

ويأتي تأخير نابولي في ضم جيمس بشكل نهائي من صفوف الملكي لرفض رئيس البارتينوبي أوريليو دي لاورينتيس دفع مبلغ 42 مليون يورو لأنه عائد من إعارة لمدة موسمين من بايرن ميونيخ الألماني.

جيمس عاد منذ أيام للتدريب مع ريال مدريد عقب موسمين قضاهما مع العملاق البافاري.

ويأمل اللاعب في العودة للعمل مع المدير الفني كارلو أنشيلوتي الذي سبق له تدريبه في صفوف ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

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