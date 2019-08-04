الأهلي: هذا موعد مباراتي أطلع برة.. وجاهزون لمواجهة بيراميدز في الكأس بينهما

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي موعد مباراتي الفريق ضد اطلع برة "جنوب السودان" على ملعب برج العرب في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار عبد الحفيظ عبر قناة ناديه إلى أن المباراة الأولى ستقام يوم الأحد المقبل 11 أغسطس في الساعة السابعة مساء.

وأضاف "أما مباراة الإياب الخاصة بالأهلي.. فالجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قرر أن تقام يوم 23 أغسطس".

وسيخوض الأهلي المباراتين في مصر بالاتفاق مع مسؤولي اطلع برة.

وبشأن مباراة بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، أشار مدير الكرة بالأهلي "ليس لدينا مشكلة في خوض اللقاء خلال الفترة بين مباراتي اطلع برة".

وقد اقترح اتحاد الكرة أن تقام مواجهة الأهلي وبيراميدز أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي خلال ساعات.

فقد أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في مؤتمر صحفي مواعيد المباريات المتبقية من كأس مصر بالقول:"الأهلي سيواجه بيراميدز على ملعب برج العرب في الدور ثمن النهائي في يوم بين مواجهتيه ضد اطلع برة في دوري أبطال إفريقيا (خلال أسبوعين تقريبا)".

وأردف "نخوض بعد ذلك مباريات الدور ربع النهائي في 28 أغسطس ثم نصف النهائي في 1 سبتمبر وتتبقى بعد ذلك المباراة النهائية".

الفائز من الأهلي وبيراميدز يواجه حرس الحدود في الدور ربع النهائي الذي يواجه فيه أيضا الزمالك فريق مصر للمقاصة.

وفي نصف النهائي يلعب الاتحاد ضد الزمالك أو مصر للمقاصة، بينما يواجه بتروجيت فريق الحدود أو الأهلي أو بيراميدز.

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