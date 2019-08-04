رسميا - برشلونة يضم فيربو حتى 2024

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 12:08

كتب : FilGoal

جونيور فيربو

أعلن نادي برشلونة رسميا ضم جونيور فيربو ظهير أيسر ريال بيتيس لمدة خمس سنوات.

وانضم فيربو مقابل 18 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون آخرين على هيئة محفزات في بنود خاصة.

وغاب فيربو عن رحلة بيتيس إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء الرياضي وديا مساء اليوم الأحد.

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وأجرى فيربو الفحوصات الطبية صباح اليوم الأحد واجتاز الكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي.

وكشف الموقع الرسمي لبرشلونة عن انضمام اللاعب لمدة 5 سنوات وحتى صيف 2024 ويتضمن العقد شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو.

ويلعب فيربو -22 عاما- في مركز الظهير الأيسر كما شارك في أكثر من مباراة في مركز الجناح.

وخاض فيربو 24 مباراة مع بيتيس في الدوري الإسباني الموسم الماضي وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

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