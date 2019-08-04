رسميا - إيفرتون يضم مهاجم يوفنتوس

أعلن نادي إيفرتون رسميا عن ضم مويس كين مهاجم يوفنتوس بعقد يمتد لـ5 سنوات.

وصرح اللاعب لموقع إيفرتون قائلا: "فخور للغاية وأتشرف بارتداء قميص إيفرتون، سأمنح أفضل ما لدي لهذا الفريق".

وأضاف "اقتنعت بهذه الخطوة لأن إيفرتون فريق يبحث عن المستقبل وكذلك أنا، أعلم حجم النادي، لديه طموح كبير وسأعمل بقوة لمساعدتنا في تحقيق ما نطمح له".

وأتم "اعتدت على الفوز وأريد أن أجلب هذا السلوك للفريق، آمل أن ينعكس ذلك في الملعب بشكل جيد جدا ويجلب السعادة للجماهير".

ويعد كين هو الصفقة الخامسة لإيفرتون في الصيف بعد ضم أندري جوميز وفابيان ديلف وجيان فيليبي جبامين وجوناس لوسل.

وقالت تقارير إن الصفقة كلفت إيفرتون مبلغ 27.5 مليون جنيه استرليني.

اللاعب المولود عام 2000 كان يتبقى له عام واحد في عقده مع السيدة العجوز.

خزينة إيفرتون انتعشت بمبلغ مماثل مقابل بيع إدريسا جانا جاي إلى باريس سان جيرمان الذي أعلن الصفقة صباح الثلاثاء.

وسجل اللاعب ستة أهداف في الدوري الإيطالي في 13 مباراة بالموسم الماضي ولعب 3 مرات بقميص المنتخب الإيطالي.

ولفت كين الأنظار إليه بعدما أصبح أول لاعب يولد في الألفية الجديدة ويشارك بالدوري الإيطالي ثم دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس.

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