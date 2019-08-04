تقرير: سامبدوريا يقترب من الحصول على توقيع بن عرفة

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 11:56

كتب : إسلام أحمد

بن عرفة

أصبح سامبدوريا الإيطالي قريبا من الحصول على توقيع الفرنسي حاتم بن عرفة في صفقة انتقال حر.

وفقا لصحيفة "توتوميركاتو ويب" فأن المفاوضات الشخصية تسير بشكل جيد بعد بدء التفاوض عقب مواجهة الفريق الإيطالي لموناكو الفرنسي الودية.

اللاعب البالغ 32 عاما أصبح لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع ستاد رين الفرنسي بعدما ساهم في تسجيل 9 أهداف وصناعة 6 خلال 41 مباراة محققا لقب كأس فرنسا.

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بن عرفة أيضا تواصل معه نادي جنوى الغريم التقليدي لسامبدوريا.

وسبق للفرنسي أن ارتدى قمصان نيس وباريس سان جيرمان ومارسيليا وليون ونيوكاسل يونايتد وهال سيتي.

وسيكون بن عرفة تدعيم جيد للسامب والإيطالي إيزيبيو دي فرانشسيكو المدير الفني الجديد والمهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا هداف الموسم الماضي.

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سامبدوريا جنوى بن عرفة مارسيليا نيس باريس سان جيرمان

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