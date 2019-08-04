لجنة المسابقات تحدد: 8 ارتباطات خارجية تواجه جدول الدوري

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن 8 ارتباطات خارجية للأندية والمنتخبات سيتم مراعاتها في وضع جدول الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري.

وأشار رئيس لجنة المسابقات "الارتباطات أقل نسبيا من الموسم الماضي، فالمنتخب الأوليمبي سيخوض بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث ستقام المنافسات في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر".

وأضاف عبر القناة الأولى "كما سيخوض المنتخب العسكري بطولة العالم في أكتوبر المقبل، وسيمثله نادي طلائع الجيش ويتم التنسيق مع لاعبي بعض الأندية الأخرى لتفادي الإخلال أو أي توقفات لجدول الدوري".

وأوضح "هناك فترة أجندة دولية خلال الفترة من 2 إلى 9 سبتمبر سيستغلها المنتخب الأوليمبي، إضافة إلى أجندة أخرى من 7 إلى 15 أكتوبر وثالثة من 11 إلى 19 نوفمبر، بخلاف ارتباط آخر للمنتخب الأوليمبي خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس".

وواصل عامر حسين "أما الأندية التي تشارك في بطولات خارجية، هناك 16 مباراة للفريق الذي سيتأهل لنهائي الأبطال أو الكونفدرالية و14 للفريق المتأهل لنهائي البطولة العربية".

ويشارك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، بينما يلعب بيراميدز والمصري في الكونفدرالية، بخلاف مشاركة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية.

واستطرد رئيس لجنة المسابقات "كان هناك نية لإراحة الأهلي والزمالك في أغسطس الجاري، إلا أن الاتحاد الإفريقي أشركهما لأول مرة في الدور التمهيدي لدوري الأبطال، وبالتالي تلافى غرض الراحة للناديين".

وأردف"مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس ستقام خلال الفترة بين لقائي الأهلي واطلع برة، أما الزمالك سيكون مرتبطا بكأس السوبر الأفريقي يوم 16 أغسطس، وبالتالي لن يلعب بين مباراتيه في دوري الأبطال، بل سيخوض مواجهة الاتحاد السكندري في الكأس يوم 27 أو 28 أغسطس".

وأتم عامر حسين "بحلول الأول من سبتمبر، ستقام مباراتا الدور قبل النهائي للكأس، وسيتم إعفاء طرفي المباراة النهائية من انضمام لاعبيهم للمنتخب الأوليمبي".

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