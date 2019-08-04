"أمير مرتضى في فرنسا للتفاوض مع 3 مدربين لتدريب الزمالك"

يتواجد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك في فرنسا للتفاوض مع 3 مدربين لتولي المهمة الفنية للفريق في الموسم المقبل وذلك حسب تصريحات رئيس الزمالك.

وصرح رئيس الزمالك عبر برنامج "الزمالك اليوم" قائلا: "هناك مفاضلة بين السير الذاتية ورواتب المدربين الثلاثة".

وأوضح "يشترط في المدرب الذي يقود الزمالك امتلاكه خبرة العمل في إفريقيا والشخصية القوية والقدرة على الفوز بالبطولات".

وواصل "قمت بتعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا لعدة أيام، لعدم وجود مدرب يجهز الفريق لمواجهة بطل الصومال في الدور التمهيدي لدوري الأبطال، هل سأقوم أنا بوضع التشكيل وخطة الفريق؟".

وعن المدرب السابق خالد جلال، واصل رئيس القلعة البيضاء "لقد رحل خالد رحل لسببين أولهما لأنه طالب بالاستغناء عن محمد إبراهيم وإبراهيم حسن، ثم فوجئت بإشراكهما في مباراتي حسم الدوري".

وأتم "كذلك لا يجوز ألا تقوم مشادة بين أمير عزمي المدرب وأيمن حافظ الإداري أمام أعين المدير الفني ولا يتدخل للفصل بينهما بقوة".

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها صومالي يوم الأحد المقبل في انطلاق الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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