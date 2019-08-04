طالع مواعيد مباريات الأحد 4-8-2019 والقناة الناقلة لصراع صلاح ومحرز على الدرع الخيرية

ينطلق الموسم الإنجليزي يوم الأحد بلقاء ساخن يجمع بين مانشستر سيتي حامل لقب الدوري وليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، يتنافس الفريقان على لقب كأس الدرع الخيرية في ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وهي مواجهة بنكهة عربية بين محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري والجزائري رياض محرز بطل كأس إفريقيا.

وتنطلق المباراة الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN sports 1.

الدرع الخيرية هي بطولة يتواجه فيها بطلا الدوري وكأس الاتحاد، ولأن سيتي توج بالبطولتين يلعب أمام ليفربول وصيف الدوري.

وفي ملعب آخر بلندن يخص نادي توتنام، يلعب الأخير مباراة ودية في الكأس الدولية للأبطال أمام إنتر ميلان.

بينما يواجه برشلونة ضيفه أرسنال في كأس خوان جامبر البطولة الودية التي تقام سنويا في ملعب كامب نو.

ويلعب نابولي مباراة ودية أمام مارسيليا.

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