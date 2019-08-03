خاص مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: الجونة يُزاحم سموحة لضم جناح الدراويش

السبت، 03 أغسطس 2019 - 23:40

كتب : ياسر الشريف

وجيه عبد الحكيم - الإسماعيلي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي دخول نادي الجونة في مفاوضات مع النادي من أجل التعاقد مع وجيه عبد الحكيم جناح الفريق.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "نادي سموحة طلب في البداية التعاقد مع وجيه عبد الحكيم في صفقة انتقال محمد حمدي زكي للدراويش ولكن الإسماعيلي يرفض فكرة بيع اللاعب بشكل نهائي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الإسماعيلي يُفضل إعارة وجيه عبد الحكيم وعدم بيعه بشكل نهائي".

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وواصل "الجونة دخل الآن في الصفقة ويرغب في الحصول على خدمات اللاعب والمفاوضات مستمرة ولم تُحسم حتى اللحظة".

وجيه عبد الحكيم جناح الإسماعيلي صاحب الـ 21 عاما انضم للفريق قادما من دمنهور في 2017.

ولعب وجيه عبد الحكيم 21 مباراة الموسم الماضي ونجح في التسجيل مرة.

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