كشف مصدر مسؤول داخل نادي وادي دجلة سبب تعطل انضمام محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق إلى الزمالك حتى اللحظة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "الاتفاق تم بالفعل بين الزمالك ودجلة بخصوص محمد عبد العاطي".

وأوضح لـFilGoal.com "الاتفاق شمل قيمة الصفقة إلى جانب انتقال عماد فتحي إلى دجلة بشكل نهائي ولكن الأمور تعطلت بعد ذلك".

وأضاف "دجلة طلب إضافة بنود أخرى في العقد وهي دفع الزمالك لقيمة مالية محددة في حال خوض اللاعب 10 مباريات أو أكثر مع الفريق، إلى جانب بند آخر في حالة تحقيق اللاعب لبطولات مع النادي، وهو ما رفضه الزمالك".

وتابع "الأمور تعطلت ولكن المفاوضات مستمرة بين الطرفين للوصول لوجهة نظر متقاربة".

محمد عبد العاطي صاحب الـ 23 عاما بدأ مسيرته مع الكرة مع وادي دجلة منذ عام 2007 في مدرسة الكرة، قبل أن يخوض تجربة احترافية لموسم ونصف مع ليرس البلجيكي.

وجدد لاعب الوسط الدفاعي عقده مع دجلة مع بداية العام الحالي لمدة 4 مواسم.

وشارك عبد العاطي في 24 مباراة الموسم الماضي ونجح في صناعة هدفين.

اقرأ أيضا:

إيميليانو دياز لـ في الجول: الزمالك استطلع رأينا بشأن رامون.. ووكيله يوضح سير المفاوضات

في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون

الحدود لـ في الجول: الاتفاق تم بين الزمالك والمحلة بخصوص عاشور.. وتأجيل موعد الاستغناء

اتحاد الكرة يعلن: الأهلي يواجه بيراميدز خلال أسبوعين.. ولا قرعة موجهة للدوري والكأس