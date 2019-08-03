سولشاير يكشف عن هوية قائد مانشستر يونايتد الجديد

السبت، 03 أغسطس 2019 - 23:07

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن هوية القائد الجديد للفريق بعد رحيل أنطونيو فالنسيا.

ديفيد دي خيا

النادي : مانشستر يونايتد

آشلي يانج

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

يونايتد تفوّق في آخر مبارياته الودية على ميلان 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 2-2 ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال، مباراة ارتدى فيها الإسباني دافيد دي خيا شارة القيادة.

وعند سؤال سولشاير عن هوية القائد الحقيقي لـ يونايتد في المؤتمر بعد اللقاء، أجاب: "دي خيا في الصورة بكل تأكيد".

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لكنه استدرك كاشفا: "لكن عندما يكون أشلي يونج على أرض الملعب فسيحمل شارة القيادة".

وشدد: "عندما يبدأ يونج المباراة سيحمل شارة القيادة".

ليتلقى سؤالا مباشرا، جاءت إجابته غير واضحة: هل يونج القائد؟

والإجابة كانت: "يمكنك قول ذلك على الأرجح".

وحمل الإكوادوري فالنسيا شارة القيادة طوال الموسم الماضي –الذي ظهر فيه بشكل نادر- بعد اعتزال مايكل كاريك.

من جانبه، يلعب أشلي يونج في مانشستر يونايتد منذ 2011، وهو نفس الصيف الذي شهد وصول دي خيا إلى الشياطين الحمر أيضا.

الثنائي لم يكن المتنافس الوحيد على شارة القيادة، إذ كان الفرنسي بول بوجبا في الصورة مع حقيقة لعبه في يونايتد بفترته الأولى بين 2009 و2012، لكن عدم وضوح مستقبله قد يبعده عن الشارة حاليا.

قادة مانشستر يونايتد في آخر 50 عاما:

دينيس لو

بوبي تشارلتون

جورج جراهام

ويلي مورجان

مارتن بوتشان

بريان روبسون

ستيف بروس

إريك كانتونا

روي كين

جاري نيفيل

نيمانيا فيديتش

وين روني

مايكل كاريك

أنطونيو فالنسيا

أشلي يونج

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